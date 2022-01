Zelden zal een bankroof in Nederland zo’n hoog wildwestgehalte hebben gehad als de overval op de ABN in Maastricht in 1978. Bij een roekeloze achtervolging in een druk stadscentrum wisselden een Italiaanse bende en de politie vele schoten uit. Terugblik op een slechte film met voor twee Maastrichtenaren een onverwachte hoofdrol. "Niet schieten, smeekte ik in paniek.”