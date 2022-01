Grote berg drugsafval ontdekt langs wandelpad in Beringen

Aan het wandelpad in de Steenstortstraat in Beringen heeft de politie een berg drugsafval gevonden. Er werd ook een huurcamionette aangetroffen die zich had vastgereden.

De drugsdumping werd donderdag ontdekt. De lokale recherche heeft een onderzoek naar de daders opgestart. Er is inmiddels een sporenonderzoek gebeurd. Tussen het drugsafval, dat vermoedelijk afkomstig is van een wietplantage, liggen een grote hoeveel aluminium buizen, zwarte zakken met potgrond, zwarte potten en andere materialen om een wietplantage op te zetten.

Ook in de camionette werden grote hoeveelheden drugsafval aangetroffen. De bestelwagen is intussen weggetakeld. De rest van het drugsafval wordt nog opgehaald. Van de daders is nog geen spoor. Het onderzoek loopt nog.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. zb

© Zahra Boufker

