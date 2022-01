Sanne Cant freewheelt naar 13e Belgische titel op rij, Lommelse Laura Verdonschot knap derde

Opnieuw geen maat op Sanne Cant. Op het militair domein Lombardsijde ging ze halfweg de tweede ronde solo richting haar 13e driekleur op rij. Norbert Riberolle en Verdonschot namen de andere twee medailles in ontvangst.

Geen Ellen Van Loy na een coronabesmetting aan de start in Lombardsijde, maar wel de andere gedoodverfde favorieten: Sanne Cant, Marion Norbert Riberolle, Alicia Franck en Lotte Kopecky. Kopecky die vooraf aangaf tweede te worden achter twaalfvoudige winnares Cant.

Al deed het begin van de wedstrijd wel even iets anders uitschijnen. Lotte Kopecky ging namelijk verschroeiend van start en liet een klein gaatje optekenen met de rest. Dat zou echter snel gedicht worden waardoor het verwachte viertal alleen onderweg was. Sanne Cant moest dus wat in haar ritme komen maar halfweg de tweede ronde was ze definitief vertrokken. Ze liet haar op dat moment dichtste belaagster Norbert Riberolle achter zich en zou niet meer ingehaald worden.

Op het winderige parcours was het dus eerder kijken naar de overige podiumplaatsen. Genaturaliseerde Belg Norbert Riberolle reed lange tijd in tweede positie, Laura Verdonschot probeerde in de achtergrond lichtjes jacht op haar te maken. Maar al snel zou blijken dat inhalen niet meer mogelijk was voor Verdonschot. Alicia Franck werd vierde voor Lotte Kopecky.