Bocholt

De schrik zit er goed in bij de pluimveehouders die in een straal van 10 kilometer wonen rondom het Bocholtse bedrijf Het Veldhof. Nadat er vrijdag in een kweekbedrijf voor siervogels vogelgriep werd vastgesteld, beval het FAVV de opruiming van alle aanwezige vogels.