Lotgenote van Djokovic Voracova verlaat Australië

De Tsjechische tennisster Renata Voracova heeft zaterdag Australië verlaten. Ze verbleef de voorbije dagen in Melbourne in hetzelfde quarantainehotel als Novak Djokovic. Naar verluidt is ze naar Dubai vertrokken.

De 38-jarige Voracova, de nummer 81 van de wereld in het dubbelspel, reisde eind vorige maand al af naar Australië en mocht het land gewoon in. Donderdag kreeg ze van de douane toch het nieuws dat haar visum ongeldig is.

“Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer”, zei Voracova eerder deze week. Ze kreeg net als Djokovic een ‘medische vrijstelling’ om zonder geldig vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen aan de Australian Open (17-30 januari). Net als Djokovic liep ze recent COVID-19 op, maar dat bleek uiteindelijk toch niet te volstaan om in Australië te blijven.

Novak Djokovic wacht nog op de uitkomst van de beroepsprocedure die hij met zijn team instelde tegen zijn uitzetting. Maandag vindt de hoorzitting plaats en kent de Servische nummer één van de wereld zijn lot. Djokovic mikt in Australië op zijn 21e Grand Slam-titel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. In Melbourne won hij eerder al negen keer.