Wout van Aert tevreden na verkenning, maar op zijn hoede: “Een BK win je nooit makkelijk, ik verwacht veel tegenstand”

Vijf graden, regen en veel wind. Toch verkende Wout van Aert zaterdagmiddag een uurtje het BK-parcours in Middelkerke. En het ging vooruit. Na een achttal rondjes trainde hij nog een halfuurtje verder op de weg. “Dit is een zwaar parcours waar de zandstroken zeer beslissend zullen zijn.”

“Het is een mooi BK-parcours”, vertelde Van Aert na een warme douche aan de grote ploegbus van Jumbo-Visma. “Het is toch iets speciaals met het strand waar je over moet, het doet een beetje denken aan het WK in Oostende. Je duikt ook echt de duinen in, dat vind ik wel knap gedaan. Het is altijd moeilijk gevoel te krijgen op een gloednieuwe omloop, maar dit vind ik wel dik in orde.”

Van Aert had vooral oog gehad voor de moeilijke stukken in de omloop. “Het is een heel zwaar parcours van het strand af, dat is echt het zwaarste punt. Het is moeilijk om snelheid te ontwikkelen op de rechte stukken. Dit is een echte zandcross, hoewel sommigen anders beweren. Het is uiteraard niet zoals Koksijde, maar er zijn een paar pittige zandduinen. Die strook op het strand gaat het verschil maken. Het is misschien niet zo spectaculair, maar best pittig.”

Daarnaast zag hij hoe ook met de natuurelementen rekening gehouden moet worden. “De wind speelt hier zeker mee en die kan het lastig maken als het een gevecht is van man tegen man. Als je dan in het wiel zit, ben je wel echt in het voordeel.”

Op hotel in Oostende

Van Aert hield zich niet in tijdens de verkenning, hij hield er een flink tempo op na. “Ach, als ik thuis ga trainen, stop ik ook niet om de vijf minuten”, haalde de viervoudige Belgische veldritkampioen de schouders op. “Het is altijd belangrijk om de dag voor de cross de benen al een beetje op spanning te rijden. Thuis pak ik ook crossfiets om bos in te duiken.”

Van Aert zit samen met echtgenote Sarah en zoontje Georges sinds vrijdag op hotel in Oostende. “Ik koos ervoor om een weekendje aan de kust te boeken, zodat ik ook op het parcours kon trainen. Dat is toch altijd een pluspunt.”

Opvallend: na de verkenning trainde hij nog een halfuur op de weg. “Om uit te rijden na een inspanning, ik doe dat liever op de weg dan op de rollen. (grijnst) Maar het was nogal koud, dus ben ik snel teruggekomen.”

In het wiel

Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout kan de wedstrijd al na een halve ronde afgelopen zijn, als Van Aert doortrekt. En de tegenstand lijkt zich nu al neer te leggen bij een strijd voor plaats twee en drie. “Als iedereen daar zo over denkt, dan wordt het een gemakkelijke dag. Maar ik ben er zeker van dat ik zondag het meest tegenstand ga krijgen van al mijn crossen die ik dit seizoen heb gereden. Op een kampioenschap zijn er altijd renners die iets meer kunnen. Er zullen er zijn die minder rap de handdoek gaan gooien en zich zullen vastbijten in het wiel. Natuurlijk ben ik favoriet, maar de koers moet altijd gereden worden toch? Ik zal er voor zorgen dat ik in orde ben. Op een BK telt maar een plaats. Ik denk niet dat er iemand aan de start zal staan die meteen denkt aan de tweede plaats. Een kampioenschap win je nooit makkelijk.”

Van Aert rijdt zondag zijn laatste cross dit seizoen. Hij wil er acht zeges op negen van maken, alleen in Hulst won hij door pech niet. “Ik ga genieten van mijn laatste cross. Het verliep fantastisch en ik wil dit in schoonheid afsluiten om dan mijn blik op het wegseizoen te richten. Volgende week zal duidelijk worden hoe mijn wegprogramma er gaat uitzien. Keuzes maken is nodig, zoals het WK veldrijden skippen. Dat heb ik gemerkt vorig jaar. Ook zorgen voor mentale rust is belangrijk. Maar eerst die driekleur pakken.”

