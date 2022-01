Levensgevaarlijk: dronken man steekt vuurwerk af in appartement, waarna het in zijn handen ontploft — © Kameraone

Een man in de Russische stad Chabarovsk heeft het nieuwe jaar op levensgevaarlijke wijze gevierd. Hij besloot in beschonken toestand om een doos vol vuurwerk in zijn appartement aan te steken. Zijn poging om de doos vervolgens mee te nemen naar buiten verliep te traag: het vuurwerk ontplofte al in zijn handen, waarna hij de doos op de grond legde en rustig wegwandelde.