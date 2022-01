Zeker 16 mensen gestorven in hun auto door sneeuwstorm in Pakistan

© via REUTERS

In Pakistan zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen nadat ze door de hevige sneeuwval vast kwamen zitten in hun voertuig. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Sheikh Rashid Ahmed zaterdag bekendgemaakt.

“Zeker zestien tot negentien mensen zijn in hun wagen gestorven”, zo zegt de minister in een videoboodschap.

De slachtoffers bevonden zich in de buurt van de bergstad Murree, in het noorden van Pakistan. Het leger probeert momenteel de wegen vrij te maken en hulp te bieden aan mensen die nog geblokkeerd zitten in de sneeuw.

Murree is een klein toeristisch stadje, dat populair is bij de inwoners van de 70 kilometer verderop gelegen hoofdstad Islamabad. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de voorbije dagen meer dan 100.000 voertuigen naar de bergstad gereden om er de ongebruikelijke sneeuwval te aanschouwen. Dat heeft geleid tot enorme verkeersopstoppingen.

“Ik heb de plaatselijke bevolking gevraagd de toeristen te helpen en hen te voorzien van voedsel en beddengoed”, zegt minister Sheikh Rashid Ahmed.