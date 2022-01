Amerikaanse tiener overlijdt na bizar ijshockey-ongeluk

In de Amerikaanse ijshockeywereld is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van Teddy Balkind. De tiener kwam tijdens een partijtje ijshockey zo ongelukkig in botsing met een andere speler dat hij aan zijn verwondingen overleed.

Het ongeval gebeurde in een wedstrijd tussen Balkinds school St. Luke’s uit New Canaan en Brunswick School uit Greenwich (Connecticut). Na een op zichzelf onschuldige valpartij werd de jongen geraakt door een andere speler die niet meer op tijd kon stoppen. De schaats van die andere speler raakt Teddy Balkind in de nek. Tijdens het tragische voorval zat de vader van Teddy Balkind op de tribune, zo meldt de New York Post. De jonge ijshockey is in het ziekenhuis overleden.

Behalve vanuit de school van de jongen, werd ook vanuit de National Hockey League gereageerd. Zowel het gerenommeerde New York Rangers als de National Hockey League plaatsten statements op sociale media.

