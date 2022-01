20-jarige met voorlopig rijbewijs test twee keer in half jaar tijd positief op cocaïne

Rond 23.30 uur onderschepte de politie op de Rode Kruislaan een bestuurder met een zwalpende rijstijl. De 20-jarige had geen alcohol gedronken en was in orde met zijn papieren, maar legde wel een positieve speekseltest af voor cocaïne. De jongeman moest meteen zijn voorlopig rijbewijs afgeven voor 15 dagen. Het was al de tweede keer in 6 maanden tijd dat hij tegen de lamp liep. In juli 2021 verloor hij ook al zijn voorlopig rijbewijs nadat hij positief testte op cocaïne. Omdat hij vrijdagavond geen L op zijn voertuig had hangen en op dat moment zelfs niet mocht rijden, kreeg hij nog een tweede pv.

Rond middernacht werd in het centrum van Hoeselt een voertuig onderschept dat op de Roelants du Vivierlaan in Bilzen maar liefst 140 km/uur had gehaald, dubbel zoveel als de toegelaten 70 km/uur. De bestuurder bleek 1,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben en verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. De 38-jarige man uit Hoeselt kreeg ook een tweede pv voor zijn onverantwoord rijgedrag.

De twee bestuurders mogen het later gaan uitleggen bij de politierechter. siol