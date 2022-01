Amper 325 gram en slechts 20% overlevingskans: Hannah is kleinste Britse baby in 20 jaar

De Britse Hannah Stibbles werd geboren op 25 weken. Het baby’tje weegt maar 325 gram en is daarmee de kleinste baby die geboren is in het Verenigd Koninkrijk in zeker 20 jaar. Ze had maar 20% overlevingskans, maar blijkt nu al een enorme doorzetter te zijn. Ze moet nog enkele maanden in de couveuse liggen, waar ze wordt ingepakt met bubbelplastic om haar warm te houden. “Ik heb haar nog maar één keer kunnen vasthouden”, zegt mama Ellie. “Maar ze is nu al het beste wat ons ooit is overkomen.”