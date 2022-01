Tot 40 centimeter sneeuw in Wallonië en nog (iets) meer op komst

De kerst is niet wit geworden, driekoningen ook niet écht, maar nu ligt er in Wallonië toch al wat sneeuw. En er is nog meer op komst.

Nicholas Roose van Noodweer Benelux volgt de toestand op de voet. “Voor Vlaanderen is het simpel”, zegt hij, “er ligt geen sneeuw, en het gaat niet sneeuwen. Afgelopen nacht is er een buiengebied vanuit Frankrijk over Wallonië getrokken. Intussen ligt de meeste sneeuw in de Hoge Venen. Boven de 200 meter hoogte zal er zo’n 5 a 10 centimeter liggen, vanaf 400 meter hoogte wordt dat 15 a 25 centimeter. En in Luxemburg kan er wel 40 centimeter liggen.”

De situatie in Sourbrodt. — © KMI

Vandaag zal er overdag niets meer bijkomen, denkt Roose. “Vanavond en vannacht verwachten we wel nog een warmtefront. Ook hier zal in de lagergelegen gebieden enkel regen uitvallen, eens dat front de Ardennen bereikt, kan er nog wat sneeuw bijkomen. Ik verwacht zo’n 2 tot 5 centimeter.”

De komende dagen zal die sneeuw alleszins wel blijven liggen. “’s Nachts zal het vriezen en overdag zien we licht positieve temperaturen. De sneeuw zal er niet door verdwijnen, maar wel een beetje aan kwaliteit verliezen. Voor donderdag zien we ook geen nieuwe sneeuw vallen op de weerkaarten.”

Skiën dus? Om echt te kunnen skiën, moet er op sommige plaatsen nog wat meer sneeuw vallen. Alvast enkele langlaufpistes hebben de deuren geopend. In Ovifat kan je gebruikmaken van de sleepiste, net als in Val de Wanne.