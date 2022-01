Jean-Marie Dedecker over BK in Middelkerke: “Organisatorisch een lijdensweg, financieel houden we er een kater aan over”

Dedecker spreekt over problemen met het parcours, dat in het legerkamp van Lombardsijde ligt. Al snel kwam er een kink in de kabel toen de kampcommandant vervangen werd. “Ik ben tot bij de minister van Landsverdediging Ludivine Dedonder gegaan om het BK te redden. Ook daar stond een hoge financiële vergoeding tegenover. Eerst vroeg defensie 150.000 euro, we zijn nog aan het discussiëren en we zitten nu aan 37.000 euro.” Daarnaast moest het parcours “wel twintig keer” worden hertekend na bezwaar van het Agentschap Natuur en Bos.

Dedecker heeft het over “een financiële kater” die zijn gemeente zal overhouden aan de organisatie van het BK. De verantwoordelijkheid daarvoor schuift hij af op het vorige gemeentebestuur, die het geld voor het BK betaald heeft, en de beslissing van het Overlegcomité om geen publiek toe te laten. “En dat allemaal omdat een onnozelaar op Beerschot een bommetje heeft gegooid en omdat de supporters van Standard op het veld zijn gelopen. Dat heeft voor paniek gezorgd in de politiek, die het veldrijden prompt heeft afgeschaft.”

