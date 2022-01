Genkse marktkramer René Patat overleden: “Een echte volksfiguur”

Nagenoeg elke marktganger weet wie René Van Roy was. “Een echte volksfiguur”, zegt marktbeheerder Manuel Cops. “Hij stond altijd met groenten en fruit op de donderdagmarkt in het centrum van Genk en op de zaterdagmarkt in de Vennestraat. Daar heeft zijn familie op de plaats waar ze normaal staan met hun kraam een gedenktafel met foto en condoleanceboek gezet waarin passanten een boodschap kunnen schrijven. Dat is gebruikelijk in de wereld van de marktkramers. René was al een tijdje gepensioneerd maar kwam toch nog altijd met zijn kinderen mee naar de markt. Om alles een beetje in het oog te houden en af en toe wat bij te springen. De markt zat hem echt in het bloed. René was een hele fijne mens. Heel jammer dat we nu afscheid van hem moeten nemen. Hij heeft nog zeven weken in het ziekenhuis gelegen voor hij overleed.” René Van Roy laat twee dochters en een zoon achter.

© Ivo Vandekerckhove

(cn)