STVV annuleert oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam na 13 coronabesmettingen

Het coronavirus blijft STVV stevig in haar greep houden. Na de zeven eerdere positieve gevallen binnen de staf en de spelersgroep vielen er vandaag nog meer nieuwe positieve gevallen te noteren. In totaal staat de coronateller al op dertien stuks. Dat is het resultaat van een nieuwe testronde op vrijdag.

De Kanaries zouden normaliter vanmiddag om 14 uur op Stayen een oefenwedstrijd achter gesloten deuren spelen tegen Sparta Rotterdam. De nummer zestien uit de Eredivisie zou STVV in een coronavrije wereld partij geven in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar het net als STVV deze week haar winterstage zou afwerken.

Maar beide teams annuleerden hun trainingskamp uit voorzorg na de explosieve opmars van de omikronvariant. Daarop werd besloten om in eigen land tegen elkaar te oefenen. Ook die oefenpartij is nu dus afgelast door nog meer coronabesmettingen bij STVV. Eerder deze week testten in totaal al zeven spelers en stafleden positief bij de Kanaries. Gisteren werd een nieuwe testronde gehouden en die bracht nog meer besmettingen aan het licht. In totaal zijn nu al dertien Kanaries positief voor corona.

Welke spelers precies bij de nieuwe besmette gevallen zijn, is voorlopig nog niet bekend. Later vandaag komt STVV met een mededeling naar buiten. Hoe dan ook is de voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd na de winterbreak, volgende zaterdag op Club Brugge, grondig verstoord. Gezien het hoge aantal besmettingen bij alle ploegen uit de Pro League is het nog maar de vraag of die speeldag daadwerkelijk afgewerkt kan worden zoals gepland in het weekend van 15 en 16 januari.

Bij STVV nemen ze intussen strengere voorzorgsmaatregelen om de verdere verspreiding van het virus binnen de spelersgroep tegen te gaan. Net zoals dat tijdens de vorige corona-uitbraak van vorig seizoen gebeurde, wordt er opnieuw in kleinere groepjes getraind. Naast coach Bernd Hollerbach en assistent Lamine Cissé testten spelers Stan Van Dessel, Steve De Ridder, Wolke Janssens, Jorge Teixeira en Rocco Reitz positief.