Actrice Nazmiye Oral: “Mijn moeder zag mijn seksscène in ‘Undercover’ en vroeg of ik geld nodig had”

Met haar rol van drugsbaron in de serie Undercover is ze de held van haar dochters. Of ze dat ook is voor haar moeder, weet ze niet. De Nederlandse actrice, schrijfster en theatermaakster Nazmiye Oral (52) zat twee jaar in de loopgraven met haar moeder, die voor haar een heel ander leven in gedachten had. Toch is het conflict nooit ontspoord. “Mijn moeder deed alles uit liefde, maar liefde en bemoeienis zijn bij haar niet van elkaar los te maken.”