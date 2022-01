Ben Weyts kijkt met bang hart naar opening scholen: “We houden rekening met noodscenario’s”

Maandag gaan de scholen weer open en dat gebeurt midden in de steil stijgende omikronpiek. Het is dan ook met een bang hart dat de onderwijsminister die opening afwacht. “Scholen sluiten kan, maar het zal uitzonderlijk zijn”, zegt Ben Weyts (N-VA) in ‘De Ochtend’.

Weyts zei in De Ochtend dat hij met een bang hart naar de toestand kijkt. “Zoals dat eigenlijk bij de heropstart is van alle activiteiten is in de maatschappij. De cijfers swingen de pan uit in alle sectoren, dat zal in het onderwijs ook zo zijn.”

“We moeten prioritair kiezen voor het onderwijs”, zei de minister. “Dat moet echt centraal staan. Dan moet je buiten de scholen misschien wat strenger zijn dan erbinnen. In elk geval is het goed dat de teststrategie is aangepast, zodat het allemaal haalbaar en doenbaar blijft. We zetten een klas voortaan maar vijf dagen meer in quarantaine en dat pas vanaf vier besmettingen. Dan is er sprake van een clusteruitbraak.”

“Het is toch niet omdat we veel besmettingen verwachten, dat we op voorhand moeten zeggen: we gaan alles sluiten? Natuurlijk houden we rekening met noodscenario’s, maar we proberen de scholen maximaal open te houden. Tenzij de onderwijskwaliteit of de veiligheid in het gedrang komen. Dat hebben we trouwens tot onze eigen scha en schande geleerd: ook in vorige pieken zijn scholen moeten dichtgaan. Maar zelfs op de hoogste piekmomenten waren er op 4.000 scholen slechts een honderdtal die de deuren moesten dicht houden. Sluiten kan, maar het zal uitzonderlijk zijn.”

De minister kwam ook even terug op de zelftesten. Op het laatste Overlegcomité werd de aanbeveling geformuleerd om schoolgaande kinderen elke week een zelftest te laten afleggen. Uit een peiling van Het Belang van Limburg blijkt nochtans dat heel veel ouders dat niet zullen doen. “Dat is een aanbeveling”, zegt Weyts. “Als je ziet welke inspanningen scholen doen, dan kan je als ouders ook mee je verantwoordelijkheid nemen. Het is een goede zaak voor de veiligheid van je kinderen, van je gezin en het draagt bij tot het openhouden van de scholen. Het is zoals verschillende plakjes gruyèrekaas: in elke verdedigingslinie zitten gaten, maar als je ze op elkaar legt, wordt het almaar minder makkelijk doordringbaar. Zo maken we onze verdedigingsmuur hoger.”

Of dat niet véél geld kost? “Maak dat gratis, zeggen sommigen. Maar je weet wat dat betekent in Vlaanderen: de belastingbetaler draait ervoor op en je zal dus via de overheid je eigen testen en die van een ander betalen. Ik ga er ook vanuit dat wie de testen nu links laat liggen, dat ook zou doen als ze gratis zijn. En bovendien blijft het een aanbeveling, niet meer dan dat. Mondmaskers zijn verplicht, maar worden ook niet terugbetaald. Het zou gek zijn dat wat niet verplicht is wél terugbetaald zou worden en wat verplicht is niet.”

Ook de coronabarometer kwam ter sprake in het interview met Weyts. “Vanuit het onderwijs hebben wij al een barometer gemaakt. Onze fout was toen dat het véél te gedetailleerd was uitgewerkt. Je kan heel moeilijk op één moment anticiperen op alles wat zich in de toekomst zal aandienen. Nieuwe varianten bijvoorbeeld, of wijzigende wetenschappelijke inzichten. Het is wel zinvol om een basissysteem naar voren te schuiven, maar ook niet meer dan dat. Anders rij je je vast.”

Concert Iron Maiden

“Ik hoop wel dat die barometer een aanleiding zal zijn om de lat gelijk te leggen. Vandaag is dat nogal onevenwichtig: een concert van Iron Maiden kan met 200 binnen, maar met even veel buiten rond voetbalveld kan dan weer niet. We moeten een onderscheid maken: niet een sector sluiten, wel kijken welke activiteiten wel en welke niet kunnen. Waarom zou je bijvoorbeelden niet toelaten dat darts, bowling of biljarten wel mogelijk is, onder de voorwaarden rond horeca? Dan doe je daar toch weinig kwaad mee? Je kan toch niet uitleggen dat je zonder masker op café kan, maar niet met masker aan biljart mag staan.”