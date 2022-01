VOKA-voorzitter pleit voor indexsprong: “Dan nog zullen lonen met 5 procent stijgen”

Wouter De Geest, voorzitter van werkgeversorganisatie VOKA, pleit er in De Standaard voor om een indexsprong door te voeren. “Met de sterk oplopende inflatie is een indexsprong onvermijdelijk. De lonen zullen met 7 procent stijgen, dat kost de bedrijven 11 miljard.”

In een langer interview met De Standaard luidt de voorzitter van VOKA de alarmbel: “Het is niet ondenkbeeldig dat zelfs gezonde bedrijven het moeilijk zullen krijgen in 2022”, zegt Wouter De Geest. “Met de sterk oplopende inflatie is een indexsprong onvermijdelijk. Door de automatische loon­indexering zullen de lonen vorig en dit jaar met 7 procent stijgen. Daaraan hangt voor de bedrijven een factuur van niet minder dan 11 miljard euro vast. Met één indexsprong zullen de lonen nog altijd met 5 procent stijgen. De ons omringende landen kennen geen automatische loon­indexering. Dankzij de loonnormwet (die onze lonen concurrentieel moet houden, red.) zal dat hopelijk in 2023 een beetje gecompenseerd worden. Maar dan kun je toch veel beter nu al ingrijpen met een indexsprong.”

De Geest vindt het verkeerd dat de factuur wordt doorgeschoven naar de bedrijven. “Er is niets mis met een koopkrachtgarantie, maar het is verkeerd om de factuur door te schuiven naar één groep, de ondernemingen. Van de indexering komt twee derde via belastingen en sociale bijdragen terug bij de overheid en gaat een derde naar de werknemer. Het is toch ook belangrijk dat de competitiviteit van onze bedrijven intact blijft. Door een indexsprong wordt die kost ook voor een stukje gedragen door de burgers die het kunnen.”