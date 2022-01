David Goffin treft kwalificatiespeler in eerste ronde Sydney

David Goffin (ATP 39) staat in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Australische Sydney (hard/521.000 dollar) tegenover een kwalificatiespeler.

Bij winst neemt hij het vervolgens op tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 44) of de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 45).

De 31-jarige Goffin is het achtste reekshoofd in Sydney. Hij begon het seizoen eerder deze week in mineur met een nederlaag in Melbourne tegen de Slovaak Alex Molcan (ATP 88).

