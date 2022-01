Opruimingsactie gestart bij kweekbedrijf van siervogels na geval van vogelgriep

Vogelgriep in Bocholt vastgesteld: tot 7.000 exotische dieren worden vergast — © TV Limburg

Een gespecialiseerd bedrijf is zaterdagochtend om 8u30 begonnen met de opruiming van duizenden exotische vogels. De ruimingsactie werd bevolen door het FAVV.

Het bedrijf in Bocholt kweekt siervogels zoals flamingo’s, ibissen en pelikanen voor dierenparken. Het gaat om 6.000 à 7.000 exotische vogels. Vrijdag werd er een uiterst besmettelijke variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Omdat het over een door het FAVV opgelegde opruimingsdienst gaat, kunnen de eigenaren aanspraak maken op een vergoeding via het Sanitair Fonds.

