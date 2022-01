Code geel in Limburg: KMI waarschuwt voor intense buiten en gladde wegen

“In de loop van de namiddag komt er vanaf het westen een neerslagzone opzetten”, zegt onze weerman Ruben Weytjens. “De eerste neerslag zou in de hogere delen van onze provincie mogelijk nog als smeltende sneeuw kunnen vallen maar al snel zal het overal vloeibare regen worden. Regionaal kan het met tussenpozen nog wel eens droog blijven. Vanavond gaat het dan langdurig regenen en bij momenten zal het echt gaan gieten.”

Op verschillende plaatsen, zo waarschuwt het KMI, kan in 24 uur tijd zo’n 25 mm regen vallen, in sommige streken zelfs meer. Zeer lokaal - vooral in de provincies Namen en Luxemburg - kan 35 tot 40 mm neerslag in 24 uur vallen. Een deel van de neerslag valt als sneeuw.

Het is ook opletten voor gladde wegen. Zaterdagmiddag en -nacht wordt boven de 400 meter sneeuw verwacht, hoofdzakelijk in Luxemburg en Luik. Een extra sneeuwlaag van 1 tot 5 centimeter is mogelijk.

Zaterdagochtend liggen de temperaturen in het oosten nog rond het vriespunt, zodat er gevaar is voor ijsplekken. Er geldt code geel voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant.