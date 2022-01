Leopoldsburg

Wie een een rustige plaats zoekt om te studeren, is welkom in de bib.

Er is een studiehoek vrijgemaakt voor 9 ijverige studenten. Je kan vooraf checken of er nog plaats is via bibliotheek@leopoldsburg.be of 011 34 65 59.

Van maandag t.e.m. donderdag kan je vanaf 9.00 uur tot einde openingsuren (21.00 of 19.00 uur) in de bib terecht.