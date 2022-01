Duitse kannibaal veroordeeld tot levenslange celstraf na moord op ingenieur

Een Duitse man is door een rechtbank in Berlijn veroordeeld tot een levenslange celstraf na een kannibalistische moord. “Hij vermoorde de ingenieur om z’n fantasieën bot te vieren”, oordeelde de rechter.

Stefan R., 42 jaar oud, had in 2020 online afgesproken met een man in het appartement van R. in de Pankow-wijk in Berlijn. Op het datingforum waar de twee elkaar hadden leren kennen, zou Stefan R. zichzelf CanOpener79 genoemd hebben. Na dat afspraakje raakte het slachtoffer vermist, het was de moeder van de man die alarm sloeg.

De dader had eerder al online chatrooms bezocht waar mensen spraken over kannibalisme. Volgens onderzoekers zou het slachtoffer gestorven zijn uren nadat de twee elkaar ontmoet hadden. Toen ze Stefan R.’s flat doorzochten, vonden ze een bottenzaag en een slagersmes.

Tijdens het proces vertelde de verdachte dat hij de man dood in zijn woonkamer had gevonden daags nadat ze seks hadden gehad. Hij zou in paniek geslagen zijn en van het lichaam hebben willen afraken. Daarop zou hij een huurwagen gebruikt hebben, zei R., en zou hij het lichaam op verschillende plaatsen in Pankow gedumpt hebben. Enkel de geslachtsdelen van het slachtoffer werden niet meer teruggevonden.

“Seksuele fantasieën zijn geen misdaad”, probeerden zijn advocaten de verdachte nog te verdedigen. Maar daar hield de rechter dus geen rekening mee: Stefan R. kreeg een levenslange celstraf.