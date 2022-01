Sanne Cant gaat vanmiddag voor dertiende Belgische veldrittitel op rij

Vorig jaar mochten Kopecky en Franck met Cant het podium op. Als Kopecky beter doet dan die tweede plaats, is ze zowel op de weg als in het veld de Belgische kampioene. Ook Norbert Riberolle kan iets unieks presteren. Zij werd pas vorig jaar Belgische en was in 2020 al eens kampioen van Frankrijk.

Zaterdag staan in Middelkerke ook de nationale kampioenschappen voor meisjes nieuwelingen, vrouwen junioren, mannen junioren en vrouwen beloften op het programma. Zondag is het de beurt aan de jongens nieuwelingen, de mannen beloften en mannen elite.