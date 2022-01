“Mijn lijkzak lag al klaar”: Diane (70) zat vijftien uur vast onder het puin na explosie in Turnhout

Turnhout

Het is een mirakel dat Diane Bellings (70) nog leeft. Bij de gasontploffing in de Turnhoutse Boerenkrijglaan op 31 december kwam ze onder het puin terecht en pas vijftien uur later konden de hulpdiensten haar bevrijden. Diane zat al die tijd in een halve spagaat aan haar keukenstoel, in een zwart gat dat steeds kleiner en nauwer werd. “Ik wist niet of ik het nog lang zou trekken, want ik voelde de massa zakken.”