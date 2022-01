Ook Tsjechische tennisster zit vast in hetzelfde Australische detentiecentrum als Djokovic: “Beetje zoals een gevangenis”

De Tsjechische Renata Voracova, van wie het Australische visum is geweigerd, zit in hetzelfde quarantainehotel en detentiecentrum als de Serviër Novak Djokovic. “Het voelt een beetje als een gevangenis,” vertelde ze in een interview met het Tsjechische dagblad DNES en Sport op vrijdag.

“Ik zit in een kamer en ik kan nergens heen,” zei de 38-jarige Voracova. “Ik kan mijn raam maar een paar centimeter openzetten. Er zijn overal bewakers, ook onder mijn raam, wat nogal vreemd is. Misschien dachten ze dat ik eruit zou springen en wegrennen,” voegde ze eraan toe. Ook noemde ze haar hotel “een soort verbeterde slaapzaal”. “Ze brengen me eten en er is een bewaker in de gang. Alles is gerantsoeneerd. Ik voel me een beetje als in een gevangenis.”

Voracova reisde vorige maand al af naar Australië en nam er ook deel aan een voorbereidingstoernooi. Donderdag zou ze van de douane het nieuws hebben gekregen dat haar visum ongeldig is. “Het was als in een actiefilm, helemaal niet prettig”, zegt de Tsjechische. “Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer.”

Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat het protesteerde tegen de detentie, maar dat de tennisster er inmiddels mee instemde om het land te verlaten en niet deel te nemen aan het Australian Open, dat maandag 17 januari begint, “omdat haar trainingsmogelijkheden beperkt zijn”.

© REUTERS

“Ik wacht op een vergunning om te vertrekken, misschien zaterdag”, aldus Voracova. De Tsjechische had een vrijstelling gekregen omdat ze onlangs hersteld was van COVID-19, voordat haar visum donderdag werd geannuleerd.

Djokovic, die tegen de verplichte vaccinatie is, arriveerde in het land met een medische vrijstelling op de strenge regelreving van Australië. Maar ook zijn visum werd geannuleerd. De Serviër kan het land uitgezet worden en wacht momenteel op de uitspraak van een rechter over zijn verblijf in Australië. Het verdict wordt maandag verwacht.

Djokovic, de nummer een van de wereld, hoopt voor een 21e Grand Slam-titel te kunnen gaan op het Australian Open.