Timo Kielich moet ook passen voor BK veldrijden

Timo Kielich, sinds oktober prof bij Iko Crelan, moet het Belgisch kampioenschap veldrijden aan zich laten voorbijgaan. De Alkenaar staat al een heel seizoen aan de kant omwille van een aanslepende knieblessure. “Voorlopig mag ik inderdaad niet starten en dat is heel ontgoochelend. De ellende heeft lang genoeg geduurd”, laat Kielich weten. Er werd dit seizoen al een paar keer over een comeback gesproken, maar even vaak werd die ook weer afgeblazen. Of hij de komende weken nog in actie komt valt af te wachten. (dasc)