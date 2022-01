VIDEO. Vriestemperaturen en besneeuwde piste? Daar laat deze Viking zich niet door afschrikken

Op sociale media postte Warholm een trainingsfilmpje van zichzelf, terwijl hij loopt op een piste in Oslo. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat die piste bedekt wordt door een dik pak sneeuw en Warhlm er bij vriestemperaturen overheen dendert in… bloot bovenlijf. “Geen excuses”, schreef hij erbij. Van een Viking gesproken.

Misschien is dat wel het geheim achter het succes van de Noor, want op de Olympische Spelen in Tokio liep Warholm naar goud in een wereldrecord op de 400 meter horden. Hij had slechts 45 seconden en 94 honderdsten nodig om een baanronde af te leggen.