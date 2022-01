Geen Brits kampioenschap veldrijden voor supertalent Zoe Backstedt door corona

“Nadat ik eerder deze week terugkwam van een aantal wedstrijden in België heb ik helaas positief getest op COVID 19”, zegt Backstedt. “Ik ben erg dankbaar dat ik mij goed voel op dit moment en ik heb het geluk dat ik thuis in zelfisolatie kan gaan bij mijn familieleden die in het verleden allemaal al eens positief hebben getest. Dat betekent helaas wel dat ik het Brits kampioenschap zal missen. Ik vind het vreselijk aangezien ik er erg naar uitkeek en in mijn best mogelijke vorm verkeerde.”

Backstedt is een supertalent. Wereldkampioene op de weg, Europees kampioene in het veld, dochter van de Zweed Magnus die ooit Parijs-Roubaix won en een Welshe moeder. Vandaar het Britse paspoort.