Sam De Bruyn vervangt drie maanden pas bevallen Eva De Roo op Studio Brussel: “Als ik op bepaalde vlakken geduldiger moet zijn om vrijer te leven, dan is dat maar zo”

“Ik had eens om te lachen gezegd: als er iemand uitvalt door corona, bel maar hé.” Maar het was niet corona, wel de komst van presentatrice Eva De Roo’s zoontje Arto die Sam De Bruyn (35) vanaf maandag terughaalt naar Studio Brussel. Een derde comeback sinds hij in 2020 afscheid nam van de radio om te bezinnen. “Ik weet nu dat ik niet gemaakt ben voor een vaste job waarin je elke dag aan hetzelfde werkt voor een ander.”