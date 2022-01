Politie ontdekt wietplantage van 500 planten aan Paalsesteenweg in Beringen

In een woning aan de Paalsesteenweg in Paal (Beringen), ter hoogte van de nieuwe brug, heeft de politie woensdag een wietplantage van 500 planten ontdekt. Eén persoon werd gearresteerd.

De politie viel woensdagochtend binnen in de woning, toen de eigenaars thuis waren. Er werd één persoon opgepakt. De plantage was al geoogst, maar de plantjes waren nog steeds aanwezig in de woning. De restanten van de plantage werden vernietigd. De installatie was van stroom voorzien door middel van een illegale aftakking. De politie en het parket voeren verder onderzoek.

De buurtbewoners zijn erg onder de indruk. “We hebben nooit iets geroken of gezien. Wel viel het ons op dat de vensters van het tuinhuis volledig waren dichtgetimmerd. Dat hebben wij altijd vreemd gevonden. De mensen die er wonen, hebben niet veel contact met de buurt. Wel zien we daar elke dag een schoolbus stoppen. Het geeft ons een heel onveilig gevoel dat er zo dicht bij ons illegale praktijken gebeuren.”(zb)

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.