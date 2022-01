Vrouw van Frans Bauer getroffen door herseninfarct

Het jaar is niet goed begonnen ten huize Frans Bauer: zijn vrouw Mariska is getroffen door een herseninfarct. “We zijn blij dat ze weer thuis is”, schrijft de zanger op Instagram.

De Nederlandse zanger (48) deelt het nieuws op Instagram, waar hij een foto van hem en zijn 45-jarige vrouw post. “Voor ons als gezin is het jaar helaas niet zo goed begonnen”, schrijft Bauer. “Onze Mariska is deze week getroffen door een herseninfarct en we zijn enorm geschrokken. De komende tijd gaan we haar steunen en werken aan haar herstel.”

De familie dankt het ziekenhuispersoneel en meldt dat Mariska ondertussen weer thuis is. “Daar zijn we heel blij om.” Frans en Mariska Bauer zijn al dertig jaar samen, trouwden in 2008 en hebben samen vier zonen.