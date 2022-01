Sneeuwstorm legt noordoosten van VS lam

Een sneeuwstorm is in de nacht van donderdag op vrijdag (plaatselijke tijd) over een groot deel van het noordoosten van de Verenigde Staten getrokken. De storm heeft ‘s morgens het vlieg- en wegverkeer lamgelegd alsook de scholen die al door de epidemie van COVID-19 ontregeld zijn.

Van het Witte Huis in Washington tot aan staten aan de grens met Canada lag de sneeuw soms ruim 30 centimeter dik, onder meer in Connecticut, Massachusetts en Rhode Island, meldde de weerwebsite AccuWeather. Brooklyn Bridge en Times Square in het hart van New York zagen er onder de witte sneeuwlaag als een postkaart uit, in een stilte die zeldzaam is in de metropool van 9 miljoen inwoners.

Als gevolg van de storm, die “bomb cyclone” werd gedoopt, werden in de regio zowat 830 vluchten afgelast volgens de website FlightAware. Alleen al in New York annuleerde de luchthaven LaGuardia meer dan een derde van de vluchten die vrijdag gepland waren, en JFK meldde op Twitter dat 221 vluchten geannuleerd waren. Eenzelfde geluid op de luchthaven van Boston.

De sneeuw zal volgens de Amerikaanse meteorologische dienst NWS nog tot 22 uur plaatselijke tijd (4 uur Belgische tijd) blijven vallen.

In New York reden de sneeuwruimers al in de vroege uren uit om de wegen vrij te maken. “Een sneeuwstorm gaat ons niet tegenhouden!”, liet de nieuwe burgemeester van de stad, Eric Adams, in de New York Post optekenen.

© REUTERS

© AFP

© AFP