Sidney Poitier werd in 1964 de eerste zwarte acteur die een Oscar voor beste mannelijke hoofdrol in de wacht sleepte. — © REUTERS

Vlak na het overlijden van Betty White verliest Hollywood opnieuw een van zijn legendes. Acteur en regisseur Sidney Poitier overleed donderdag op 94-jarige leeftijd. In de jaren 60 was hij de eerste zwarte man die een Oscar voor beste mannelijke hoofdrol mocht ontvangen. Een nalatenschap waar hij trots op was, maar die soms ook aan hem vrat.