Ex-STVV-spits Suzuki sprak met Kompany: “Ik weet niet waarom hij twijfelde”

In de docu Mauve is te zien hoe hij en zijn manager in augustus met paars-wit gingen praten. Kompany legt de aanvaller op basis van videobeelden het spelsysteem uit. “Het verschil met Sint-Truiden is dat je hier mee moet pushen met de hele groep.”

Sportmanager Peter Verbeke vult aan: “Al die principes passen bij je stijl. Als we een akkoord vinden, kun je ons helpen om een titel te veroveren.” Suzuki hapt evenwel niet toe. “Ik weet niet waarom hij twijfelt”, stelt Kompany achteraf tegen Verbeke. Die laatste vult aan: “Het voelt altijd als een persoonlijke nederlaag als een speler ons afwijst, maar het gebeurt twintig keer per mercato.”

LEES OOK. Vorige zomer vroeg STVV nog 5 miljoen euro voor Suzuki, nu gaat hij weg voor 2 miljoen

Anderlecht haalde uiteindelijk Zirkzee en Kouamé. Suzuki greep nog naast een transfer naar Schalke 04 en verhuisde deze winter naar Kashima Antlers in Japan.