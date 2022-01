Ziekenhuizen bereiden zich voor op worstcasescenario

De zorgsector is, in overleg met federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in de weer met het opstellen van een noodplan met verschillende fases. Op die manier hoopt men toch enigszins voorbereid de omikrongolf in de ziekenhuizen tegemoet te zien.

Margot Cloet, de topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, roept alvast op om geen tijd te verliezen. “De piek in de ziekenhuisopnames wordt binnen de twee weken verwacht, dus dan moeten we volgende week al stevig beginnen afschalen.” Op die manier zouden bepaalde zorgen opnieuw uitgesteld kunnen worden. Intussen werkt de regering samen met de sociale partners ook aan continuïteitsplannen.

Viroloog Steven Van Gucht kondigde donderdag na afloop van het Overlegcomité aan dat gezondheidsinstituut Sciensano tegen eind januari een piek in het aantal ziekenhuisopnames verwacht van 400 tot 1.300 per dag. In het ergste scenario zouden de ziekenhuizen dan al snel in de problemen komen, want momenteel zijn er maar zo’n 7.000 bedden beschikbaar, stelt Cloet.

In dat scenario zouden de ziekenhuizen, net als tijdens de eerste golf, grotendeels op slot gaan en zou er zelfs getrieerd moeten worden wie nog behandeld zou worden. Daarom herhaalt Cloet haar oproep voor een politiek richtlijnenkader dat bovendien ook heel duidelijk naar de bevolking gecommuniceerd moet worden. “Op die manier is er een eenduidige manier waarop beslissingen genomen worden, al blijft het finaal de arts die aansprakelijk blijft”, aldus Cloet.

Veel rek zit er sowieso al niet meer op het personeelsbestand, want de ziekenhuizen worden nu al geconfronteerd met een grote uitval. “Bovendien is het ook niet zo dat er nog vrachtwagens met personeel kunnen worden ingereden, want alle mogelijkheden zijn zo goed als uitgeput”, benadrukt Cloet.

Volgens de topvrouw van Zorgnet-Icuro valt er dan ook geen tijd te verliezen. Het noodplan zou er dan ook al voor het volgende Overlegcomité moeten komen, al hoopt Cloet dat het worstcasescenario finaal geen realiteit zal worden.

Premier Alexander De Croo kijkt intussen samen met onder meer de ministers van Werk, Volksgezondheid, Zelfstandigen en Binnenlandse Zaken naar de ‘business continuity’. Ook de werkgevers en het Nationaal Crisiscentrum zitten rond de tafel. Die gesprekken gaan de komende dagen verder.

Samen willen ze onder meer zorgen voor een goede monitoring van afwezigheden en het updaten van de continuïteitsplannen waar de bedrijven al aan werken.

Het is de bedoeling dat ook de Groep van Tien zich samen met de regering eerstdaags over de problematiek buigt.