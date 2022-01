Man brengt hoofd en penis naar Franse politie

De politie bevestigt daarmee berichtgeving van de lokale krant Var-Matin. De man had “een afgehakt hoofd en de mannelijke geslachtsdelen van het slachtoffer bij”, verduidelijkt het openbaar ministerie. Hij gaf ook de naam van het slachtoffer door.

De man is meteen in hechtenis genomen, waar hij onderzocht zal worden door een psychiater. Hij was bekend bij de politie, voor “kleine zaken”. Zijn motief is momenteel nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog lopende.