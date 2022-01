Racing Genk heeft zich versterkt met Mohammed Aziz Ouattara. Hij is een middenvelder die het team van Bernd Storck meer gestalte en kracht moet geven. Storck maakte vanmiddag tijd voor de pers. Normaal gebeurt dat rond in deze periode in het buitenland op winterstage. Maar door de omikronvariant gaat die door in België en daar is Storck niet rouwig om.