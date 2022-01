“Voor het bedrijf is het natuurlijk een zware klap. Het is niet de eerste keer dat de zaakvoerders dit drama overkomt”, zegt de burgemeester. — © gvb

Bocholt

In Bocholt is vrijdag bij een pluimveeberijf met 6000 à 7000 siervogels een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de eerste besmetting met het vogelgriepvirus in Limburg. Alle dieren van het bedrijf zullen zaterdag worden geruimd. In een zone tot 10 km rond het bedrijf zullen extra maatregelen gelden.