Bijltjesdag voor de Belgen in Dakar: meest ervaren landgenoot crasht op vijf kilometer van de finish

Voor Aljafla Khalid en Charly Gotlib (Toyota) is de Dakar voorbij. Het duo crashte vrijdagmiddag op vijf kilometer van de finish van etappe 6. Hun wagen was te zwaar beschadigd om verder te rijden. Gotlib is met 33 inschrijvingen en 31 deelnames de meest ervaren Belg in de Dakar.

LEES OOK. Orlando Terranova wint Dakar-etappe, Loeb verliest terrein op leider Al-Attiyah

Aljafla Khalid en Charly Gotlib hadden als voorbereiding op de Dakar enkele weken geleden deelgenomen aan een wedstrijd in Abu Dhabi. Daar werd beslist om samen de Dakar te rijden. Niet met de Toyota waarmee ze in Abu Dhabi aan de start kwamen, maar met een SSV. Het duo stond ingeschreven in de standaardklasse T4. Enig probleem was dat de SSV nog gebouwd moest worden. Toen de tijdspanne om de wagen klaar te krijgen voor de Dakar te kort bleek, werd besloten om alsnog deel te nemen, maar met de Toyota waarmee ze eerder al hadden kennisgemaakt. Gotlib beleefde een eerder woelige Dakar die vrijdagmiddag abrupt tot een einde kwam.

© BELGA_HANDOUT

“Na een fantastische rit en met de finish in zicht zijn we op vijf kilometer van de finish gecrasht”, zegt Gotlib. “We namen iets te snel een duin, maakten vervolgens een sprong waarna we bij de landing enkele keren over de kop gingen. De wagen is rijp voor de schroothoop. Mijn piloot is voor een check-up naar het bivak gevlogen. Ik stel het wel, enkele pijnlijke ribben niet te na genomen.”

Ook opgave De Mévius

Ook Guillaume de Mévius en zijn copiloot Kellon Walch (OT3) hebben vrijdag opgegeven. Het duo crashte tijdens de vijfde etappe op donderdag. Na een reparatie bereikten ze het bivak, waarna bij een extra controle vastgesteld werd dat de rolkooi beschadigd was. Er zat niets anders op dan de handdoek te gooien.

© BELGA_HANDOUT

De Mévius beleefde een chaotische eerste Dakar. Nog voor de start van de rally moest hij, na een positieve coronatest van zijn copiloot Tom Colsoul, op zoek naar een andere copiloot. Die vond hij met Kellon Walch. Na een degelijke proloog verloor De Mévius zondag uren na een mechanisch probleem. Op maandag won hij zijn allereerste etappe, waarna hij dinsdag opnieuw geconfronteerd werd met technische problemen. Woensdag was er met een tweede plaats in de etappe opnieuw geen vuiltje aan de lucht.

Donderdag vertrok hij als tweede SSV, na zijn teamgenoot Seth Quintero. Na enkele kilometers ging het mis. “Op een snel stuk kwamen we in een stuk met kamelengras terecht. Wat volgde was een ferme klap. Nadat we ruim vier uur aan onze buggy gesleuteld hadden, bereikten we donderdagavond het bivak. Bij grondig nazicht van de buggy bleek dat de rolkooi geraakt was. En zo zit mijn eerste Dakar er al op. Het is jammer, want in enkele ritten hebben we heel goed gepresteerd, met een eerste etappezege als gevolg. Ik had graag verder gereden om ervaring op te doen voor de toekomst. Dat zou cruciaal zijn geweest. Maar het is niet anders. Ik wil graag de monteurs en ingenieurs bedanken voor hun harde werk en toewijding. Ze hebben ongelofelijk werk verricht”, liet De Mévius via sociale media weten.

LEES OOK.Ook zesde etappe in Rally van Dakar voor motoren en quads stopgezet: “Het is echt levensgevaarlijk”