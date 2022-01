Van verkrachting beschuldigde Man City-speler Mendy vrij op borgtocht

Manchester City-voetballer Benjamin Mendy, die is aangeklaagd voor verkrachting en aanranding, is op borgtocht vrijgelaten. De 27-jarige ploegmakker van Kevin De Bruyne wordt ervan beschuldigd tussen oktober 2020 en augustus 2021 vijf vrouwen te hebben aangevallen.

Mendy zat sinds zijn arrestatie in augustus in de cel. De Franse international wordt geconfronteerd met zeven aanklachten van verkrachting en één van aanranding. Hij zou deze maand terechtstaan, maar dat is nu op zijn vroegst uitgesteld tot juni. Mendy staat onder huisarrest, mag geen contact opnemen met de vermeende slachtoffers en moest zijn paspoort inleveren.

Toen Manchester City Mendy in 2017 voor 58 miljoen euro kocht van Monaco, was dat de duurste transfer voor een verdediger. Hoewel hij het grootste deel van zijn eerste seizoen miste door een blessure, veroverde hij nadien met City drie landstitels. In 2018 behoorde hij ook tot de Franse selectie die in Rusland de wereldtitel veroverde.

Maar dit jaar doken plots beschuldigingen over verkrachtingen op. De klachten hebben betrekking op vijf vrouwen. Volgens de politie zijn ze allemaal 16 jaar of ouder, maar één van hen zou minderjarig zijn. De feiten zouden plaatsgevonden hebben tussen oktober vorig jaar en augustus dit jaar, in zijn woning in Prestbury. Manchester City schorste Mendy in augustus en de speler werd opgepakt.