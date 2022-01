ROYALS. Heel wat coronabesmettingen, enkele mijlpalen en een nieuwe piercing

Corona is overal en de ziekte treft nu ook heel wat koninklijke familieleden. Koning Letitzia liet zich opmerken door een nieuwe piercing. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Groothertog Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume (66) van Luxemburg heeft positief getest op corona. Hij ontdekte de besmetting dankzij een zelftest. Hij heeft milde symptomen en heeft zichzelf geïsoleerd. De geplande eedafleggingen van drie nieuwe ministers moesten dus via videocall georganiseerd worden.

© BELGA

Ook de Zweedse koning Carl Gustaf (75) en koningin Silvia (78) hebben corona opgelopen. Het koningspaar is allebei drie keer gevaccineerd en verblijft nu in isolatie.

© EPA-EFE

Koningin Elizabeth gaat haar 70ste jaar in op de troon. Om die gelegenheid niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, komt er een nieuwe munt op de markt. Daarop is de Queen te zien terwijl ze op een paard zit.

Koningin Letizia van Spanje werd deze week door fans gespot met een extra piercing in het oor. Volgens het account CoutureAndRoyals gaat het wel degelijk over een nieuw gaatje in het koninklijke oor.

Tijdens een kranteninterview met de Zweedse kroonprinses Victoria, kwam ook hondje Rio even piepen.

Kroonprins William en zijn vrouw Kate wensten iedereen een gelukkig nieuwjaar in stijl. De twee deelden een foto van hun date night.

Prins Harry en Meghan Markle konden uiteraard niet achterblijven. Een fan-account deelde een liefdevolle foto van het gezinnetje om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ondertussen gonst het in de Verenigde Staten van de geruchten dat het koninklijke paar opnieuw zou willen verhuizen.

Kate Middelton wordt 40 jaar deze week. En prins William komt best met een goed cadeau. De hertogin van Camebridge kreeg jaren geleden van haar lieftallige echtgenoot een verrekijker. “Ik weet niet meer waarom ik precies de verrekijkers kocht. Het klonk toen goed, maar ze vielen niet in de smaak. Nu nog laat ze me die blunder niet vergeten”, vertelde de hertog in een speciale podcast voor het goede doel.

© ISOPIX

Niet enkel Kate Middelton en de Queen hebben een mijlpaal te vieren in 2022, ook Camilla Parker Bowles zal in de schijnwerpers gezet worden. De vrouw van kroonprins Charles wordt 75 jaar. Voor de gelegenheid wordt ze even hoofdredacteur van het magazine Country Life.