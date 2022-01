Voetbal Vlaanderen overweegt juridische stappen nadat Overlegcomité opnieuw niet versoepelde: “Het is gewoon niet logisch”

Het Overlegcomité van donderdag veranderde niets aan de huidige coronamaatregelen. Er is dus nog steeds geen publiek toegelaten bij sportwedstrijden, ook niet in openlucht. Bij Voetbal Vlaanderen heerst veel onbegrip. “We bekijken wat juridisch mogelijk is”, zegt voorzitter Marc Van Craen.

Eind december besliste Voetbal Vlaanderen om de eerste speeldag na Nieuwjaar in het amateurvoetbal te annuleren. Het weekend van 15-16 januari zijn alle wedstrijden van de tweede afdeling tot en met vierde provinciale afgelast. “Zonder publiek is amateurvoetbal niet haalbaar”, klonk het eerder al bij Voetbal Vlaanderen.

Ook de daaropvolgende speeldag, op 22 en 23 januari, gaat voorlopig niet door. “Indien er geen versoepelingen komen inzake het bijwonen van wedstrijden door toeschouwers op het Overlegcomité medio januari, dan zal dit uitstel van alle officiële wedstrijden van deze categorieën automatisch verlengd worden tot en met 28-01-2022”, aldus Voetbal Vlaanderen.

Geen versoepelingen

Nadat de cultuursector - die naar de Raad van State stapte - weer open mocht, hoopte ook Voetbal Vlaanderen op versoepelingen van het Overlegcomité. “Ik ben blij voor de mensen uit de cultuursector, al is het wel bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan”, zei Van Craen nadat de cultuursector mocht heropenen. “Alle logica is zoek”.

Voetbal Vlaanderen wilde nog even afwachten, maar twee Overlegcomités later is er nog steeds niets veranderd. Daarom overweegt de vertegenwoordiging van Vlaamse voetbalclubs om juridische stappen te ondernemen. “We hebben vanmorgen een Raad van Bestuur gehad”, reageert Van Craen na het nieuwe Overlegcomité. “We gaan een juridische aftoetsing laten doen. Maandag overlegt de Crisiscel verder met de KBVB en het ACFF (de Waalse vertegenwoordiging van voetbalclubs, nvdr.) om te bekijken wat we precies ondernemen. Er staat dus nog niets vast, maar we bekijken wel wat er juridisch mogelijk is. Maandag volgt er meer nieuws”, belooft Van Craen.

Wel supporters in kantine

Intussen bewees amateurclub Olsa Brakel hoe absurd de huidige maatregelen zijn. De Oost-Vlaamse club uit de Tweede Afdeling nodigde haar supporters donderdag uit om de oefenwedstrijd tegen Club NXT in de cafetaria te komen bekijken. Want dat mag namelijk wel.

“De regels van de horeca zijn wel van toepassing”, meldde Olsa Brakel op sociale media. “Verplichte Covid Safe Ticket-scan, maximum met zes aan een tafel zitten en bij verplaatsing in de kantine is een mondmasker verplicht.”

“Ik heb dat ook gezien en zelfs gedeeld op Twitter”, reageert Van Craen op het initiatief van Olsa Brakel. “Dat is dus het resultaat van de onlogische regels”, besluit de voorzitter van Voetbal Vlaanderen.