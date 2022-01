NAVO-landen verenigen zich tegen Russische agressie in Oekraïne

De dertig NAVO-landen hebben vrijdag bevestigd dat ze een eenheid vormen tegen de Russische agressie in Oekraïne. De ministers van Buitenlandse Zaken onderstreepten na digitaal overleg de noodzaak van diplomatie, dialoog en de-escalatie, meldde de Amerikaanse NAVO-missie in Brussel op Twitter.

De lidstaten bespraken hun strategie voor de NAVO-Ruslandraad, die woensdag voor het eerst sinds 2019 wordt gehouden op het hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap in Brussel.

Westerse landen hebben Rusland zware sancties opgelegd sinds de inlijving van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014. In dat jaar kregen pro-Russische separatisten met steun van Moskou delen van de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne in handen.

Recent hebben zich een kleine 100.000 Russische militairen langs de Oekraïense grens verzameld, wat de vrees voor een inval voedt. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg gaat de opbouw door. Hij waarschuwde voor een “reëel risico” op escalatie.

Het Kremlin ontkent plannen voor een inval te hebben, maar eist wel dat westerse landen troepen weghalen uit het oosten van Europa en dat Oekraïne en andere buurlanden van Rusland zoals Zweden en Finland geen lid kunnen worden van de NAVO.

De alliantie is van mening dat landen zelf moeten kunnen bepalen of ze zich willen aansluiten en zal daar onder geen beding van afwijken, zei Stoltenberg. Rusland kan geen beperkingen opleggen aan de NAVO of een groep landen creëren die niet kunnen worden verdedigd, aldus Stoltenberg. “Wij steunen Oekraïne.” De prijs die Rusland moet betalen voor een inval, zal hoog zijn, waarschuwde hij nog maar eens.

Vooral de kleine Baltische staten vrezen de grote buur. De Letse minister Edgars Rinkevics van Buitenlandse Zaken sprak van een goed overleg. “We zijn bereid met Rusland in dialoog te treden, maar niet ten koste van onze waarden en belangrijke principes.”

De Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie hebben herhaaldelijk gedreigd met zware consequenties voor Moskou bij een inval, waaronder sancties. De Amerikaanse president Joe Biden zegde zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky onlangs “resolute” steun toe mocht Rusland het land binnenvallen. Biden heeft die boodschap ook overgebracht aan de Russische president Vladimir Poetin.

Komende week wordt de kwestie niet alleen besproken in het NAVO-Ruslandberaad. Russische en Amerikaanse onderministers komen maandag bijeen in Genève. Stoltenberg beloofde dat de VS Europese bondgenoten zal raadplegen. Ook is een overleg gepland bij de OVSE.