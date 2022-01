‘Dawn FM’ van The Weeknd: R&B-ster maakt beste album in tijden, met dank aan Jim Carrey

Hij mag dan wel een van de grootste popsterren ter wereld zijn, eigenlijk is The Weeknd altijd al een vreemde vogel geweest. Natuurlijk, de aalgladde R&B en gouden stem van Abel Tesfaye staan bij elk album garant voor een wereldhit. Of drie. Maar mogen we dat een beetje gek vinden? Want hier is een artiest die bij zijn eerste mixtapes nog angstvallig zijn identiteit probeerde geheimhouden voor het grote publiek. Die vervolgens toch doorbrak, met twee catchy singles op een album tjokvol snoeiharde hiphop en botergeile R&B (Beauty Behind The Madness). Die in zijn teksten constant flirt, met vrouwen en met zelfdestructief gedrag, en met die fluwelen strot van hem vooral stoute woordjes in onze rode oortjes fluistert.

Om nog maar te zwijgen over After Hours(2020). Daar stond de Canadees plots, als was hij een aan lagerwal geraakte charmezanger. Gescheurde zwartrood fluwelen jas, een zonnebril op de gehavende neus die zijn kleine oogjes en geschramde tronie verborgen. Geen idee hoe je het zo tot onvervalste wereldster kunt schoppen, maar The Weeknd flikte het. De met neon verlichte brok eightiespop van Blinding Lights rondt weldra de kaap van 3 miljard (!) streams op Spotify, en is intussen de meest succesvolle single aller tijden in de Amerikaanse hitlijst. Dat het album uiteindelijk een langdradig boeltje was, daar lag niemand nog wakker van.

Pretpilletje gezocht

Om maar te zeggen dat The Weeknd goed weet wat hij doet. Zelfs als blijkt dat hij een heuse radiozender uit de grond heeft gestampt. Dat is alleszins het idee achter Dawn FM, een bevreemdend conceptalbum slash “sonisch universum” waarin niemand minder dan acteur Jim ‘Ace Ventura’ Carrey de diskjockey is op 103.5 FM. Of moet dat cultleider zijn? Op de intro nodigt hij ons uit om ‘het licht in te lopen’, alsof het hiernamaals net om de hoek ligt. Op deze radiogolven weerklinkt niet enkel The Weeknds gemuteerde R&B. Je hoort ontregelde synths, die klinken alsof ze niet zouden misstaan in scififilms als Blade Runner. Er zitten reclamejingles verstopt in de waas. En in Out Of Time gaat The Weeknd aan de haal met een onbekend Japans popnummer uit de eighties. De legendarische producer Quincy Jones, die ooit Michael Jacksons Thriller in mekaar bokste, mag dan weer over een funky riedeltje vertellen over zijn ongelukkige jeugd. Heeft er iemand nog een pretpilletje voor ons liggen?

Afscheid?

Vreemd? Wees maar zeker. Alsof onze popster even wil pochen over hoe ongenaakbaar hij wel is. Tegelijk zorgt het concept er wel voor dat de bandeloosheid van The Weeknd zelden zo strak aan het lijntje werd gehouden. Er zit amper een grammetje vet aan Dawn FM. Logisch, dat is er af gezweet. Na de zweverige intro trekt Gasoline je bij de openstaande kraag meteen de zweterige dansvloer op, en ook hoogtepuntje How Do I Make You Love Me? zet aan tot overmatig heupwiegen. Voor je het goed en wel beseft, loopt die extatische sfeer over in single Take My Breath, een brok psychedelische disco die weer goed was voor hitgoud. Zo kennen we deze benevelde nachtraaf het best.

Of staren we ons zo blind op het najagen van onze roes dat we het bij het verkeerde eind hebben? Ja, wurgseks en andere viezigheid staan op Dawn FM nog steeds op het menu. Maar meer dan eens tuurt Tesfaye diep in zijn ziel. Hij toost op zijn grootste successen, zoals zijn optreden tijdens de SuperBowl. Tegelijk beseft hij dat een leven vol feestjes hem nooit dichter bij het geluk zal brengen.

Dan valt ons oog op de opvallende hoes van Dawn FM. De keizer van het pophedonisme kijkt ons recht aan. De haren grijs, diepe groeven op de wangen. Verwelkomt dj Jim Carrey ons op de ochtend na het zware feestje, of is dit een enkeltje richting eeuwig licht? En is Tesfaye uitgefeest als The Weeknd, zoals er al eens gefluisterd wordt? Dan zou Dawn FM een ontzettend gewaagde manier zijn om afscheid te nemen. Is dat niet, hebben we op z’n minst de boeiendste plaat van The Weeknd in jaren gehad. Ultiem escapisme.