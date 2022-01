Sergio en zoon verkopen goedkopere zelftests: “Deal gesloten met fabrikant”

De website van Steal The Deal, het platform waarop zanger en presentator Sergio Quisquater en zoon Gill producten aanbieden tegen voordelige prijzen, kent een topdag. De reden daarvoor is dat tot maandag zelftests verkocht worden voor 2,95 euro, aanzienlijk minder dan in de apotheek en de supermarkt.

De zelftests staan al enkele weken te koop op de website van Steal The Deal, zegt Gill Quisquater, de zoon van Sergio. “Maar door de media-aandacht van de voorbije dagen voor zelftests, zijn we aan het denken gegaan. Er zijn veel mensen en gezinnen die zich de komende weken gaan willen en moeten testen, maar dat kost veel geld. Wij zijn met de fabrikant (Newgene, red.) gaan praten en hebben een deal kunnen sluiten waardoor we die tests nu kunnen aanbieden tegen 2,95 euro.” Ter vergelijking: bij de apotheker kost die test 8 euro.

De actie loopt nog tot maandagmiddag. Het succes was zo groot dat de website vrijdag lange tijd offline ging door de toevloed aan geïnteresseerden. “Ongelooflijk”, zegt Quisquater. “We hebben alles online moeten rechttrekken, zoveel belangstelling was er.”

Anderhalf jaar geleden bundelden vader en zoon Quisquater de krachten en richtten ze Steal The Deal op. Op die site vind je allerlei interessante deals, waarbij producten aan goedkopere prijzen aangeboden worden. “Veel winst gaan we zelf niet maken met de zelftests”, zegt Quisquater. “Maar het is goed om ons platform wat in de kijker te zetten en we zijn blij dat we mensen zo kunnen helpen.”

Bekijk de aanbieding op Steal The Deal.