In één klik van wit naar grijs of zwart: BMW stelt auto voor die van kleur kan veranderen

Kan onze auto binnenkort van kleur veranderen? BMW toonde een model dat wit, grijs of zwart kan worden op CES in Las Vegas, de technologiebeurs die steeds meer een autosalon wordt. Een vernuftige gimmick, waar ook enkele voordelen aan verbonden zijn.

Wat als je de kleur van je auto kon veranderen naargelang je humeur, net zoals je ’s ochtends kiest of je een wit of zwart T-shirt aantrekt? Als het van BMW afhangt, komt dat eraan. Op CES, de jaarlijkse technologiebeurs in Las Vegas, stelde de Duitse autobouwer de ‘iX Flow’ voor. Het koetswerk van de wagen, een potige SUV, kan met één klik van wit naar grijs of zwart veranderen.

Dat kan doordat de wagen is bedekt met een vorm van ‘e-inkt’, de technologie die ook wordt gebruikt in e-readers. Daarbij kunnen miljoenen microcapsules, zo klein als de doorsnede van een haar, van kleur veranderen onder elektrische impuls. Zodra de kleur is gewijzigd, vergt dat geen energie meer. Momenteel zijn de kleuren beperkt tot wit, zwart en grijstinten daartussen, maar in de toekomst zullen misschien ook andere kleuren mogelijk zijn.

Meer dan alleen esthetisch nut

Volgens BMW herbergt de technologie “ongekend potentieel qua personalisatie” van een auto. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant, want voor binnenin toonde het op CES ook een rist nieuwe personalisatie-opties, met allerhande persoonlijk in te stellen kleuren en geluiden.

De autobouwer meent dat de e-inkt-technologie meer dan alleen esthetisch nut heeft. Zo kan de kleur van een auto worden gebruikt om de thermische eigenschappen van de auto te veranderen. Wit weerkaatst meer zonlicht, waardoor de airco op een hete zomerdag minder zal moeten draaien. Omgekeerd slorpt zwart meer warmte op, wat de verwarming op zonnige, maar koudere dagen kan ontlasten. Die energie-efficiëntie zou zeker bij elektrische auto’s voordelig kunnen zijn. De technologie zou ook kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de batterijlading van deelwagens aan de buitenkant kenbaar te maken. En het zou gebruikers kunnen helpen hun auto te vinden op een grote parking, door de hele auto te laten flikkeren.

Toch zal de kameleonwagen nog niet onmiddellijk te koop zijn. Het model dat BMW toonde, was een conceptwagen, die moet duidelijk maken wat in de toekomst mogelijk kan zijn. “Het is een geavanceerd onderzoek- en designproject”, stelde Adrian van Hooydonk, de Nederlander die baas is van BMW’s designafdeling. BMW gaat van nu tot 2025 zo’n 30 miljard dollar spenderen aan zulke toekomstige technologieën.

Smartphone op wielen

De spectaculaire voorstelling van BMW toont nogmaals aan hoezeer de auto- en techsector met elkaar aan het versmelten zijn. CES, wat staat voor ‘Consumer Electronics Show’, is al decennialang een beurs voor voornamelijk consumentenelektronica. Maar nu de auto almaar meer ‘een smartphone op wielen’ wordt, zakken autofabrikanten steevast naar Vegas af om de nieuwste techsnufjes van hun bolides te tonen – al is het ditmaal, door de pandemie, eerder in virtuele vorm.

Zo kwam Mercedes-Benz er de Vision EQXX voorstellen, een elektrische wagen met een actieradius van meer dan 1.000 kilometer. Dat is een stuk verder dan het huidige maximum van Mercedes, de EQS, met 770 kilometer. De auto heeft zelfs zonnepanelen op het dak liggen. Ook dat is geen productiewagen, maar een prototype om de technologie te demonstreren.

Op CES werden ook heel wat samenwerkingen tussen techgiganten en autobouwers aangekondigd. Zo maakte Stellantis (Peugeot, Opel, Citroën, Fiat ...) bekend in zee te gaan met Amazon. Ze gaan samen een ‘digitale cockpit’ ontwikkelen, de STLA SmartCockpit, die tegen 2024 in de auto’s van Stellantis moet zitten. Bestuurders zullen in hun auto onder meer Amazons digitale assistent Alexa kunnen gebruiken. Amazon zal ook de cloud-computing-infrastructuur voor Stellantis leveren.

Klassieke autobouwers zitten verwikkeld in een race met Tesla, dat via het softwareplatform in zijn wagens vanop afstand continu nieuwe functionaliteiten kan toevoegen en abonnementsdiensten kan lanceren. In mei kondigde Stellantis al aan dat het met iPhone-producent Foxconn samenwerkt om connected car-technologieën te ontwikkelen. In een mededeling spreekt Stellantis over de toekomst van de autosector als ‘een duurzame toekomst, gedefinieerd door software’.

Ook die software moet, net zoals de kleuren van de BMW, de auto-ervaring personaliseren. Zo beloven Stellantis en Amazon een dashboard-systeem dat de bestuurder kent, en daarop inspeelt. “Auto’s kunnen een tripplanner voor gezinnen aanbieden”, klinkt het, “die mediacontent, interessante sites om te bezichtigen, restaurants en aangename stops voorstelt tijdens de route.”

Ook Sony nam de kans te baat om een eigen elektrische auto voor te stellen, en aan te kondigen dat het zal onderzoeken of het echt in de elektrische automarkt zal stappen met een eigen wagen. Maar het grootste bewijs dat auto en tech versmelten, werd op CES weeral niet geleverd: van de auto die Apple bouwt, is er nog altijd geen sprake. Maar dat die wagen, die het concept van de auto als smartphone op wielen helemaal zal betonneren, eraan komt, is een kwestie van tijd.