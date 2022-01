Hoge Gezondheidsraad buigt zich over vierde prik voor bepaalde groepen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft vrijdag, op de persbriefing van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, aangekondigd dat hij het advies van de Hoge Gezondheidsraad zal vragen over een vierde prik voor personen met onderliggende aandoeningen en bewoners van woonzorgcentra. Daarnaast gaf de minister ook een stand van zaken over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen.

Personen met onderliggende aandoeningen kregen vanaf half september al een derde dosis als onderdeel van hun basisvaccinatieschema, omdat uit wetenschappelijke gegevens bleek dat twee dosissen minder bescherming boden. Voor hen, net als voor bewoners van de woonzorgcentra die ook als een van de eerste groepen een extra coronaprik kregen, zal de Hoge Gezondheidsraad nu onderzoeken of er een vierde prik nodig is.

Beke kondigde aan de vraag aan de Hoge Gezondheidsraad te hebben gesteld en het item ook te zullen agenderen op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Viroloog Pierre Van Damme, die in de Gezondheidsraad zetelt en ook aanwezig was op de persconferentie, liet weten dat de raad zich volgende week al over de vraag zal buigen. Mits positief advies zouden personen met immuniteitsstoornissen al in de tweede helft van januari een uitnodiging kunnen krijgen.

Daarnaast zal de Hoge Gezondheidsraad zich ook nog buigen over een eventuele boosterprik voor de 12- tot 17-jarigen.

3,2 miljoen boosterprikken

Tijdens de persbriefing werd ook een stand van zaken gegeven over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat er momenteel al 3,2 miljoen boostervaccins gezet werden in Vlaanderen. Dat betekent dat 58,82 procent van de volwassen Vlamingen geboosterd zijn. Bij de 65-plussers zitten we aan een boostergraad van 90 procent. De komende twee weken zullen er opnieuw 1 miljoen vaccins gezet worden. De minister verduidelijkte dat er een hoge responsgraad is voor de boostercampagne (92 procent). Dat wil zeggen dat 8 procent van de mensen die een afspraak gemaakt hadden, niet komen opdagen.

Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, vulde verder aan. Hij zei dat Vlaanderen, op het vlak van boosterprikken, momenteel volgt na IJsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal actieve weigeringen ligt volgens de cijfers van Zorg en Gezondheid op “een dikke 10.000 op vier miljoen uitnodigingen of een 0,26 procent”.

Momenteel zijn er nog 113.000 mensen waarvan het interval tussen de tweede en derde prik verstreken is, maar die nog geen uitnodiging gekregen hebben. Daarnaast zijn er nog 140.000 mensen bij wie de intervalperiode nog niet verstreken is.

De komende weken zullen er weer veel prikken gezet worden. In de week van 10 januari zijn dat er 602.208 In Vlaanderen. Het gaat om 3.495 eerste prikken, 7.205 tweede dosissen, 551.448 boosterprikken en 39.934 prikken bij kinderen tussen 5 en 11 jaar.

In de week van 17 januari zullen er in Vlaanderen 359.585 prikken gezet worden. Het gaat om 1.307 eerste prikken, 1.885 tweede prikken, 327.952 boosterprikken en 28.323 prikken bij kinderen tussen 5 en 11 jaar.

Broers en zussen samen vaccineren

Dewolf gaf ook een update over de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Zo waren er afgelopen week al 19 vaccinatiecentra die kinderen tussen 5 en 11 jaar vaccineerden. Ondertussen zijn er ook al 66 centra gestart met het uitsturen van uitnodigingen. Momenteel werd 74,4 procent van de kinderen in die leeftijdscategorie al uitgenodigd.

Volgens Dewolf is het momenteel moeilijk om de respons in te schatten. Veel uitnodigingen zijn nog onderweg met de post en veel ouders hebben nog niet gereageerd. Momenteel hebben ze weet van 2.721 weigeringen. Maar met die cijfers willen ze voorlopig nog heel voorzichtig zijn.

Dewolf verduidelijkte ook dat het mogelijk is om broers en zussen samen te laten vaccineren. “Vanaf volgende week zal bijna iedereen een uitnodiging gekregen hebben. Ouders kunnen afspraken dan samen inplannen. Er zal voldoende ruimte zijn bij de vaccinatiecentra”, zei hij. Maar hij raadt mensen aan om contact op te nemen met het vaccinatiecentrum voor de praktische regeling.

De administrateur-generaal benadrukte ook opnieuw dat er geen Covid Safe Ticket zal komen voor kinderen. Zij kunnen wel een vaccinatiecertificaat krijgen. Dat zal in België niet gebruikt worden, maar er zijn wel landen waar ze strenger zijn. Daarom wil Zorg en Gezondheid ook voor kinderen een vaccinatiecertificaat beschikbaar maken.

