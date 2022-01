Na veroordeling voor moord op Julie Van Espen: Steve Bakelmans trekt niet naar Hof van Cassatie

Bakelmans werd op 22 december veroordeeld voor het verkrachten van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. Het Antwerpse assisenhof aanvaardde geen enkele verzachtende omstandigheid en legde hem een levenslange gevangenisstraf op, alsook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van vijftien jaar. Daarnaast werd een beveiligingsperiode van twintig jaar vastgelegd, wat inhoudt dat Bakelmans zeker twintig jaar geen aanvraag kan doen tot voorlopige invrijheidstelling en dus minstens twintig jaar opgesloten blijft.

Bakelmans had Julie Van Espen op 4 mei 2019 van haar fiets gesleurd in Merksem. Hij had haar geslagen, verkracht en gewurgd. Daarna had hij haar lichaam in plastic gewikkeld, verzwaard met zand en in het Albertkanaal gegooid, waar het twee dagen later werd aangetroffen. Bakelmans werd diezelfde dag gearresteerd, nadat hij herkend werd op camerabeelden uit de buurt. Hij bekende meteen dat hij haar verkracht en gedood had.

