Valse uitnodigingen voor boostervaccinatie in omloop

Op het eerst gezicht lijkt de uitnodiging te komen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo staan er veel richtlijnen in. Er wordt verwezen naar de website laatjevaccineren.be. En de mail is ook ondertekend door Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap. Maar toch is de mail niet van het Agentschap. Dat is te zien aan de andere links die in de mail zitten. Wie doorklikt, komt bij een Ebox terecht. Maar die is vals. Dat is ook te zien aan het webadres van die Ebox.

In het verleden werden er ook al valse mails gestuurd in verband met het Covid Safe Ticket en vaccinatiecertificaten. Belangrijk om te weten: mails met uitnodigingen tot vaccinatie worden altijd via het mailadres “cov19-vaccin@doclr.be” verstuurd. Daarnaast worden uitnodigingen ook altijd via de post verstuurd en kan je die ook terugvinden in je burgerprofiel van de Vlaamse Overheid.

Als je een verdacht bericht krijgt, kan je dat altijd doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Daarna verwijder je de e-mail het best.

(sgg)